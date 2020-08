Covid-19, discoteche vengono colpite dalla nuova ordinanza che da poco è stata approvata e che potrebbe cambiare in modo radicale l’Italia e non solo.

Il Covid-19 non ha ancora abbandonato l’Italia, meglio metterselo bene in testa. La malattia originaria di Wuhan continua ad essere presente sul territorio ed è pronta a farsi sentire al primo segno di cedimento. Date la modalità con le quali il virus si mischia, si trasmette e contagia, è necessaria la massima precauzione. Proprio per questo alcuni legislatori di Firenze, in Toscana, hanno deciso di andare a regolamentare meglio il comportamento da tenersi nelle discoteche, che ormai sono aperte e accessibili. Un’ordinanza che sta diventando motivo di forti dibattiti, dato che quello che prescrive è piuttosto strano e difficile da fari rispettare. Si parla infatti di un distanziamento sociale enorme da tenersi sulla pista da ballo, luogo in cui non è proprio facilissimo essere a distanza di sicurezza. Soprattutto quando questa aumenta così tanto.

Covid-19, discoteche nell’ordinanza: distanza di 2 metri in pista

Secondo l’ultima ordinanza che è stata approvata in Toscana, le discoteche dovranno ora regolarsi in modo molto diverso. Le persone non potranno accedere come vogliono ai locali, ma dovranno esserci pesantissimi controlli all’entrata, tenendo conto dello spazio e della metratura dei singoli locali. Inoltre le persone dovranno essere controllate anche vicino ai banconi, e soprattutto in pista. Le persone che accederanno alle piste da ballo dovranno da questo momento distanziarsi per ben 2 metri e non più il canonico metro. Inutile dire che si sprecano i meme e che tutti quelli che vogliono andare in discoteca per perdere un po’ di tempo e divertirsi stanno protestando a gran voce contro questo provvedimento, che pensano sia dittatoriale.

