Covid-19, aggiornamento della Protezione Civile: il bollettino odierno registra un incremento di casi, 481, e un aumento anche dei decessi. In aumento anche le terapie intensive.

Con il numero di casi totali che ha già superato da tempo i 20 milioni, arriva l’aggiornamento odierno da parte della Protezione Civile. Il numero dei nuovi contagiati, nelle ultime 24 ore è di 481. Sale anche il numero dei decessi: 10 nell’ultimo giorno. Il dato positivo è che sono in leggero aumento anche i nuovi guariti: se ieri erano 213, oggi sono 236.

Un dato alquanto preoccupante, però, riguarda l’incremento delle terapie intensive: i dati del bollettino odierno parlano di quattro persone in più che hanno necessitato dell’entrata in terapia intensiva.

Covid-19, il bollettino di oggi 12 agosto: 10 nuovi decessi

La Lombardia, come risulta dal bollettino odierno, ha registrato un incremento di 102 casi, rispetto al giorno precedente. Un numero abbastanza importante, seppur più basso, l’ha registrato l’Emilia Romagna, che conta 60 nuovi casi in più rispetto alle precedenti 24 ore. Il Piemonte ha invece registrato un incremento di 42 nuovi contagiati. Tra le note del bollettino odierno c’è una comunicazione da parte della Regione Abruzzo, la quale fa sapere che oggi si sono registrati 9 nuovi casi. Dal totale dei casi della Regione, però ” sono stati sottratti 5 casi dei giorni passati, in quanto già in carico ad altre Regioni”.

481, dunque, i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Questo dato porta il totale, a 251.713. I deceduti, in totale, salgono quindi a quota 35.225, mentre i dimessi guariti salgono a quota 202.697.

F.A.

