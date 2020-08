Non si arresta l’emergenza Coronavirus negli Usa, con i casi che hanno superato i cinque milioni. Trump annuncia tre vaccini nella fase finale dei test.

L’emergenza Coronavirus continua a perseguitare gli Usa, infatti, il paese a stelle e strisce è il più colpito dalla pandemia con oltre 5 milioni di casi confermati e quasi 165mila morti nel paese governato da Donald Trump. Proprio il tycoon, nonostante non abbia mai adottato misure di sicurezza adatte, continua ad essere positivo.

Infatti per il 45esimo presidente americano la speranza risiede in tre vaccini, che hanno raggiunto la fase finale dei test. Crescono le quote del vaccino lanciato dalla casa farmaceutica Moderna. Infatti il tycoon ha deciso di finanziare la casa farmaceutica, assicurandosi 100 milioni di dosi del loro Covax. Moderna ha successivamente confermato l’accordo, che si aggira intorno ai 1,5 miliardi di dollari. Nell’accordo, gli Usa hanno l’opzione per acquistare ben 400 milioni di dosi.

Coronavirus Usa, Trump: “Molti paesi stanno vivendo una ricrescita dei casi, da noi calano”

La notizia dei tre vaccini all’ultima fase dei test è arrivata dopo che Putin ha annunciato “Sputnik“, il primo vaccino registrato contro il Covid-19. Trump, però, continua a far discutere per le sue controverse dichiarazioni. Infatti il presidente americano annuncia un miglioramento della situazione negli Usa, a dispetto di una ricrescita di casi negli altri paesi.

Se da una parte è vero che tornano a crescere i casi, dall’altra possiamo dire che la situazione negli Usa resta stabile. Infatti nella giornata di ieri, gli Stati Uniti hanno registrato un incremento di circa 54mila casi, con ben 5.728 decessi. Dall’altra parte, però, Trump non ha tutti i torti, visto che l’Europa adesso teme una seconda ondata.

Grande preoccupazione soprattutto in Francia, dove il premier Jean Castex ha chiesto grande attenzione alla popolazione. Infatti, nonostante il grande caldo estivo, Castex ha chiesto al suo popolo di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto. Inoltre, sempre il primo ministro francese, ha annunciato l’aumento di controlli sul rispetto delle regole, che prevedono il divieto di assembramento fino a 5mila persone fino al 30 ottebre.

Vedremo, così, se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori passi in avanti dei tre vaccini per il Coronavirus provenienti dagli Usa, ma soprattutto se il vaccino Sputnik della Russia supererà la valutazione dell’Oms.

