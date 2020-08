Nelle ultime 24 ore in Iran sono stati registrati oltre duemila nuovi positivi al coronavirus e 188 morti: tutti i dati nel dettaglio

L’Iran, tra i paesi maggiormente colpiti dal coronavirus, nelle ultime ore ha fatto registrare 2510 nuovi positivi per un totale di 333.699 casi. I decessi, purtroppo, sono stati 188 e portano il totale a 18.988 vittime. I guariti 1.978 (290.244). Degli attuali positivi, in terapia intensiva ci sono 3940 persone. I dati sono stati comunicati dal Ministero della Sanità, Sima Lari.

