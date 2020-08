Coronavirus, boom di positivi soprattutto giovani dopo le vacanze in Croazia. I casi maggiori in Lombardia e Liguria, ma non ci sono limitazioni

Emergenza Coronavirus, nelle ultime ore è picco di contagi in Italia per turisti rientrati da vacanze in Croazia, soprattutto giovani. Dieci sono quelli registrato in Lombardia, tre nella provincia di Lodi e sette in quella di Brescia risultati positivi al Covid dopo una vacanza sull‘isola di Pag.

I bresciani erano rientrati in Italia il 10 agosto, mentre i lodigiani erano insieme ad altri 150 giovani, alcuni dei quali sono stati male al rientro in Italia. E a Lodi molte persone che avevano in porgramma di partire a Ferragosto per la Croazia stanno cercando di annullare la vacanza.

Ma altri casi arrivano oggi dalla Liguria. Sette residenti a Bordighera sono risultati positeivi al Covid-19 e cinque di loro erano tornati da poco da una vacanza in Croazia. Gli altri due due sono invece stati a contatto con familiari tornati da un Paese straniero.

Paste the following code before the "" or "" tag Paste the following code before the "" or "" tag

A comunicarlo è stato il sindaco, Vittorio Ingenito. Ha spiegato che i positivi sono in buona salute e non hanno bisogno di cure ospedaliere. In ogni caso in vista delle prossime manifestazioni in città firmerà un’ordinanza per l’uso obbligatorio della mascherina in tutte le aree cittadine dove è previsto affollamento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Covid-19 dopo le vacanze in Croazia e Grecia si moltiplicano i casi in Italia

Covid-19, il caso dei molti positivi che erano stati in vacanza all’isola di Pag è stato commentato anche dall’agenzia organizzatrice del viaggio. L’amministratore delegato, intervistato dall’ANSA, spiega che dal suo punto di vuista tutti i protocolli sanitari sono stati rispettati. Per i trasporti si sino affidati ad una ditta bresciana di comprovata esperienza e non ad un opeatore del loco e i controlli c’erano.

Su ogni pullman c’era un termo scanner per la misurazione della temperatura corporea e ogni viaggiatore era obbligato ad indossare la mascherina. “Ma tutti gli utenti sono responsabili di loro stessi e di quello che dichiarano sulla propria autocertificazione obbligatoria prima di salire a bordo, oltre all’obbligo di mascherina durante tutto il viaggio”.

Quello che nessuno può controllare, spiega ancora, è il comportamento dei clienti una volta che sono liberi di girare. “Ci auguriamo che questi casi di positività di viaggiatori rientrati da vacanze all’estero, con il nostro e con altri tour operator, aiutino a sensibilizzare tutti i giovani e no) italiani in vacanza all’estero”.

Il caso dei molti positivi rientrati dalla Croazia fa seguito a quanto è stato registrato ad inizio settimana in Puglia. Tredici ragazzi, tra le province di Bari e di Lecce, che erano tornati dopo un soggiorno in Grecia, anche loro risultati positivi, seppure in buone condizioni. Grecia e Croazia al momento sono due dei focolai più caldi e i numeri crescono.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24