Calciomercato Milan, l’ex calciatore rossonero è pronto a ritornare nella sua squadra del cuore: la dirigenza mette sul piatto 23 milioni di euro

Il Milan, dopo non aver riscattato per 40 milioni di euro Tiemoué Bakayoko l’estate scorsa, sarebbe ritornato con prepotenza sul centrocampista francese del Chelsea che in questa stagione ha giocato in prestito al Monaco.

Secondo quanto riferito da SportMediaset, i Blues avrebbero chiesto 23 milioni di euro che i rossoneri ritengono una cifra alta. La strategia della dirigenza del Diavolo sarebbe ora quella di aspettare l’ultima settimana di mercato per acquistarlo ad un prezzo più basso.

Intanto il calciatore, contattato da Tuttomercatoweb, ha risposto in merito: “Tutti sanno che il Milan è nel mio cuore e dell’esperienza ho ottimi ricordi. Ad ora sono del Chelsea, ma nel calcio è tutto da vedere”.

Calciomercato Milan, Calhanoglu tra rinnovo e Manchester United

Secondo quanto riferito da Tuttosport, dopo il 15 di agosto Milan e Calhanoglu parleranno del rinnovo del calciatore il cui contratto scadrà il 30 giugno del 2021. Il turco, che attualmente guadagna 2.5 milioni di euro netti a stagione, dovrebbe vedere un aumento a 3 milioni più bonus a stagione fino al 30 giugno del 2025. Pronta anche una clausola di rescissione sul nuovo contratto. Intanto, Il Manchester United avrebbe messo gli occhi su di lui e sarebbe pronto a spendere circa 30 milioni di euro. Per i rossoneri, però, è incedibile. Gli stessi, anzi, sono al lavoro per trovargli un sostituto in vista degli impegni della prossima stagione, tra cui l’Europa League.

Intanto il Milan chiude un colpo in prospettiva: si tratta del classe 2003, Emil Roback. L’attaccante diciassettenne proviene dall’Hammarby, di cui Ibrahimovic è socio, e per il quale lo svedese avrebbe rassicurato.

