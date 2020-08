Due pilastri della società, ma con l’inizio del calciomercato la Juventus darà conto ad ogni proposta, visti anche i bilanci da far quadrare

Un numero 10 ed un numero 7 da capogiro quelli della Juventus. Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo sono i due pilastri dell’intera società. L’uno è stato eletto come miglior giocatore della Serie A, l’altro ha collezionato 37 gol (4 in Champions League, 31 in Serie A – secondo solo a Ciro Immobile – e 2 in Coppa Italia).

È però noto che la Juventus sta attuando una sorta di rivoluzione per arrivare a conquistare quello che è il trofeo più ambito: la Champions League. Dopo essere usciti agli ottavi contro il Lione, Sarri è stato mandato via dalla panchina, attualmente presieduta da Andrea Pirlo. Bisognerà dunque capire anche che tipo di gioco vuole mettere in campo l’ex numero 21 bianconero.

Calciomercato Juventus, la situazione di Cristiano Ronaldo e Dybala

Intanto che si fa chiarezza su come far scendere in campo una squadra alla ricerca della Champions League ed a caccia del 10° scudetto, è tempo di calciomercato. In tal senso, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, punta i riflettori su due big della Juventus: Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Per quanto riguarda il portoghese, non andrà via. La Rosea lo dà per certo: Agnelli lo ritiene un pilastro, insieme a De Ligt e quindi, almeno per un altro anno, non andrà via.

Destino diverso per Paulo Dybala, che non è ritenuto incedibile. Già l’anno scorso, l’argentino era piazzato sul mercato, sembrava essere un di più, un fuori rosa, ma Maurizio Sarri ha insistito per tenerlo (e col senno di poi, ha fatto la scelta giusta). Qualora ci fosse una squadra intenzionata ad acquistare La Joya, potrebbe andar via per 90-100 milioni. Bisognerà solo capire se e chi è disposto a spendere una cifra di questo peso in una sessione di calciomercato un po’ atipica.