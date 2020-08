Boxe, rinviato il ritorno sul ring di Mike Tyson: avrebbe dovuto combattere il prossimo 12 settembre contro Roy Jones Jr. in California

Il grande ritorno di Mike Tyson sul ring è stato rinviato al 28 novembre. L’ex campione del mondo dei pesi massimi ha deciso di rimettere i guantoni per affrontare Roy Jones Jr. in un match esibizione.

Tyson, 54 anni, avrebbe dovuto combattere in California il prossimo 12 settembre, contro il 51enne Jones, anch’egli ex gloria del pugilato anni ’90. Iron Mike ha dominato il mondo della boxe per un ventennio, tra alti e bassi, da quando ha conquistato la cintura dei pesi massimi nel 1987 a soli 20 anni (il più giovane della storia, record imbattuto).

Il motivo del rinvio del match è legato alla decisione degli organizzatori di creare un evento più grande, sia a livello televisivo che di presenza dal vivo. A novembre infatti, sperano di poter aprire lo stadio con una capienza di 20mila posti, oltre ad organizzare altri match sottoclou, da vendere in pay per view ad un prezzo più alto.

Boxe, rinviato il ritorno sul ring di Mike Tyson: si farà a novembre

Tyson ha dichiarato: “Cambiare la data al 28 novembre darà a più persone l’opportunità di vedere il più grande ritorno nella storia della boxe.

“Questo inconveniente temporaneo durerà più a lungo di Roy Jones Jr. È meglio che sia pronto, sto arrivando a pieno regime“.

Jones ha combattuto l’ultima volta nel 2018, mentre l’ultimo incontro professionale di Iron Mike è stato la sconfitta subita da Kevin McBride 15 anni fa.

