Due deputati della Lega sono stati sospesi per aver richiesto il Bonus Covid da 600 euro destinato alle partite iva in difficoltà a causa del Coronavirus.

Sono Andrea Dara ed Elena Murelli i due leghisti che avrebbero ottenuto il bonus. Dara è un imprenditore di abbigliamento, mentre Murelli lavora elaborando consulenza finanziarie alle aziende per i fondi europei. Guadagnano in un anno oltre centomila euro.

Il capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, Riccardo Molinari, rende noto con un comunicato che i due sono stati sospesi dal partito. Avrebbero percepito ad aprile i 600 euro che l’Inps ha stanziato per i lavoratori autonomi rimasti senza entrate a causa del lockdown.

