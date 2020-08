Belen Rodriguez ha da pochi minuti pubblicato una fotografia solo proprio profilo Instagram ufficiale che sta facendo impazzire i followers. Belen Rodriguez ha appena postato un’immagine sul proprio profilo Instagram ufficiale che sta diventando già argomento di discussione tra fan e ragazzi. La famosissima modella e conduttrice televisiva che viene dell’Argentina, infatti, ha pubblicato una fotografia di sé, scattata da un’altra persona, davvero pazzesca. Madre amorevole e presentatrice dal cuore doro, Belen è una delle donne dello spettacolo più amate dagli italiani di tutte le età. Simpatica e solare, oggi mostra il suo lato più sensuale, condividendo con i suoi 9.6 milioni di followers una fotografia davvero molto intrigante, che sta facendo impazzire i social network. LEGGI ANCHE —> Francesca Cipriani, il costume si sfila: il décolleté è esplosivo – FOTO

Belen Rodriguez balla al palo, il fisico è da urlo – FOTO

Belen Rodriguez non ha passato un buon 2020, tra separazioni, litigi e problemi familiari. Oltre ovviamente al Covid-19, che ha colpito tutti gli abitanti del pianeta e che continua ad essere un problema dal quale non si può scappare. Per questo si sta prendendo una pausa da tutto e tutti. La ragazza, come si vede dalle foto pubblicate nel suo profilo, è al mare. E oggi si è fatta fotografare mentre abbraccia un palo, parte di un letto a baldacchino, mostrando le sue forme. Di seguito l’immagine. Come si vede la ragazza ha un costumino davvero striminzito, che non fa altro che rimarcare tutte le sue curve e tutte le sue beltà.

