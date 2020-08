Atalanta-PSG 1-1: highlights, voti, pagelle e tabellino della partita che è valevole per la Champions League.

Si preannunciava una partita davvero molto interessante e così è stato. L’Atalanta di Gasperini, la squadra rivelazione di questo campionato, ha fatto benissimo in Serie A e ora deve diventare grande e affrontare una gara che sarà storica. Mai infatti la Dea era arrivata a questo punto della Champions League e qualsiasi risultato sarà comunque molto importante per la storia della squadra. “Vinceremo o impareremo”, ha sostenuto Gasperini alla vigilia. Mancano all’appello però due uomini che sono stati fondamentali per la stagione: Ilicic e Gollini.

Dall’altra parte il PSG dei giganti, con tanti calciatori di primissimo livello. Solo l’attacco basta a fare paura: Neymar, Sanabria e Icardi. Un tridente formidabile che non è neanche il meglio a disposizione di Tuchel, che deve fare a meno di Mbappé per infortunio negli undici titolari. Una squadra comunque di primissimo livello, che vuole ovviamente andare avanti nella competizione dopo aver vinto, come da anni accade, il titolo di campioni di Francia. Da tanti anni gli sceicchi stanno spendendo cifre mostruose per cercare di vincere la Champions League e spera di andare avanti ora che ha un’avversaria sulla carta sicuramente meno navigata.

La squadra italiana si porta in vantaggio grazie a Pasalic, che come al solito si dimostra un uomo assolutamente fondamentale nelle gare importanti. Il calciatore tira di mancino, a giro, battendo la difesa dopo un passaggio orizzontale del compagno Zapata.

Al 90′ Marquinhos ha segnato un gol importantissimo sfruttando il buco di difesa della Dea sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Un minuto dopo è ancora il PSG a segnare, con Chupo-Moting che dopo due anni e mezzo segna ancora una colta in Champions League e decide la gara.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello 6.5; Toloi 6.5, Caldara 6, Djimsiti 6.5 (dal 60′ Palomino 6.5); Hateboer 6.5, De Roon 7, Freuler 6, Gosens 6.5 (dal 59′ Malinovsky 5.5) ; Gomez 6.5, Pasalic 8 (dal 70′ Muriel 5.5); Zapata 7 (dall’83 Da Riva).

PSG (4-3-3): Navas 6.5 (dal 78′ Rico SV; Kehrer 6, T.Silva 6.5, Kimpembe 6, Bernat 6.5; Herrera 6 (dal 72′ Paredes 6), Marquinhos 7, Gueye 6 (dal 72′ Draxler 6); Sarabia 5.5 (dal 61′ Mbappé 6.5), Icardi 5 (dall’80’ Chupo-Moting 7), Neymar 4.5.

Marcatori: Pasalic 27′, Marquinhos 90′, Chupo-Moting 91′

