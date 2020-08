Era nell’aria, ma adesso è ufficiale. Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati nuovamente dopo un periodo di crisi

Un forte dispiacere per tutti gli amanti dei Damellis, ma la coppia non sta più insieme. È il triste epilogo di un ennesimo tentativo di far andare bene le cose che non va a buon fine. La loro storia comincia nel 2017 quando, durante il date show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, i due si conoscono e decidono di uscire insieme dal programma.

Una serie di peripezie da quel giorno, fino ad oggi. Di certo la coppia è sempre stata fatta di alti e bassi, vari tira e molla. Ad un certo punto entrambi si erano rifatti una vita: Andrea bazzicava tra tante donne, Giulia aveva donato il suo cuore al motociclista di MotoGP Andrea Iannone. Addirittura l’influencer romana ha scritto un libro dedicato alla scarsa fedeltà del suo ex: “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”.

Andrea Damante e Giulia De Lellis, ufficiale la rottura

Una delle coppie più amate del web, non è più una coppia. Ancora una volta qualcosa è andato storto ed a confermarlo, proprio il DJ veronese al magazine di Alfonso Signorini, Chi. Tra le colonne del magazine in uscita oggi in edicola, infatti, si può leggere che Andrea parla di uno “stop”. “Abbiamo bisogno di staccare, liberare la mente e capire cosa vogliamo realmente” confessa il Dama.

Giulia De Lellis, invece, tramite il suo profilo Instagram ha dimostrato la sua volontà di dare spiegazioni ai follower. “Ve ne parlerò quando sarà il momento” e poi conferma la rottura, almeno momentanea. I Damellis, quindi, per adesso non saranno più una coppia.

