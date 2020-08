Gli sviluppatori di Whatsapp stanno lavorando per rendere possibile la sincronizzazione delle chat dell’app tra i dispositivi Android e quelli iOS

Gli sviluppatori di Whatsapp, sempre a lavoro per offrire novità agli utenti, pare ora stiano lavorando per permettere la sincronizzazione delle chat tra i dispositivi Android e quelli iOS.

L’idea sarà utile per chi è destinato a passare da un software all’altro, cambiando ovviamente dispositivo. Fino ad ora, infatti, coloro che l’hanno fatto sono stati costretti a perdere le proprie conversazioni. Esistono, comunque, diverse applicazioni offerte da terze parti che permettono di fare questo tipo di trasferimenti ma spesso non funzionano al meglio e possono intaccare la privacy degli utenti.

Per far sì che gli sviluppatori mettano a punto l’aggiornamento in versione ufficiale, ci vorrà diverso tempo. L’azienda, del resto, è al lavoro su diverse novità. Parallelamente si sta sviluppando la versione per consentire agli utenti di utilizzare un singolo account Whatsapp fino a 4 dispositivi in contemporanea. Per ora nessuna delle due funzioni è attiva e bisognerà attendere novità ufficiali.

Whatsapp, in arrivo ufficialmente la funzione Pay

Intanto a breve arriverà ufficialmente Whatsapp Pay in Italia. Si tratta del metodo di pagamento che permetterà, tramite, l’app di fare transazioni di denaro e donazioni. Attualmente viene utilizzato solamente in Brasile anche se all’inizio il governo lo aveva bloccato per una questione legata alla privacy degli utenti, ma l’azienda di Zuckerberg ha saputo essere convincente.

WhatsApp users in Brazil can now send money to friends and family or pay a business right from your chat 💸💸💸 pic.twitter.com/BwrcCq9CJW — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) June 15, 2020

