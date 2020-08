La squadra di Valencia comunica di due casi di giocatori positivi al Covid-19 stando ai tamponi effettuati lunedì mattina. Un’annata particolare per i Chotos

Annata molto particolare quella del Valencia. Da poco concluso il campionato hanno chiuso in 9° posizione perdendo il posto qualsiasi tipo di competizione europea. Con il Real Madrid che ha vinto La Liga, la squadra di Valencia si è accontentata della Copa del Rey. È vero che è stata una stagione particolare per tutti, ma si sono posizionati a 5 posti più in giù rispetto all’anno scorso.

Nella stagione 2018/2019, la squadra spagnola si è conquistata un posto in Champions League, di fatti è stata avversaria dell’Atalanta. Quest’anno eliminata agli ottavi di Champions League, posizionata nona ed ha portato a casa soltanto La Coppa del Re, l’equivalente della Coppa Italia meritatamente vinta da Gattuso ed i suoi del Napoli.

Valencia, due giocatori positivi al Covid-19

Se è vero che è un’annata da dimenticare per tutti, per il Valencia lo è ancora di più. A partire dalla “partita maledetta” tra Atalanta e Valencia nell’andata degli ottavi di finale, fino ad oggi. In molti attribuiscono la così veloce diffusione del virus proprio a quella partita regolarmente disputata al Gewiss Stadium di Bergamo il 19 febbraio, poco prima della notizia del primo contagio in Italia. La squadra del Valencia è quella che ha contato la maggior parte dei contagi, infatti con un comunicato ne annunciano altri due.

“Nei test PCR e sierologici effettuati lunedì al primo gruppo, in occasione dell’inizio dei lavori di pre-stagione, sono stati rilevati due casi positivi per COVID-19, isolati nei rispettivi domicili, secondo i protocolli. Il VFC ha immediatamente dato comunicazione alle autorità sanitarie.

Il Valencia CF, che fin dall’inizio di questa crisi sanitaria ha dato particolare importanza alle misure per frenare l’espansione della pandemia, manterrà un protocollo molto rigoroso con il quale sono assolutamente impegnati tutti i membri della prima squadra e il suo staff”.

