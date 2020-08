Che gaffe per il presidente statunitense Donald Trump: secondo il tycoon, la Seconda Guerra Mondiale non si sarebbe conclusa negli anni Quaranta.

Nell’ambito della conferenza stampa alla Casa Bianca, datata 10 agosto, il presidente americano Trump è caduto in una ridicola gaffe, che, in realtà, di divertente avrebbe ben poco. Secondo il tycoon, infatti, il secondo conflitto mondiale non si sarebbe concluso nel 1945, bensì nel 1918, data in cui fu il primo conflitto mondiale a cessare. Le parole del presidente americano, raccolte da Skytg24, volevano far riferimento a un altro avvenimento di enorme portata, l’avvento della cosiddetta “influenza spagnola”.

Che si sia trattato di un lapsus o di un errore concettuale, fa poca differenza, dal momento che per il presidente fu l’influenza spagnola a far terminare la Seconda Guerra Mondiale.

Trump: che gaffe durante la conferenza!

Il presidente americano ha voluto, nell’ambito della suo intervento interrotto a causa degli spari fuori dalla Casa Bianca, paragonare due grandi epidemie che la storia mondiale ha conosciuto: l’attuale pandemia da Coronavirus e la cosiddetta “influenza spagnola”, conosciuta ai più anche come “grande influenza”. Anche quest’ultima, che prese vita proprio nel 1918 e si protrasse per diverso tempo, portò alla morte di milioni di persone.

Secondo il tycoon, proprio quest’ultima grande influenza “probabilmente fece terminare la Seconda Guerra Mondiale“. Il presidente ha anche tenuto a precisare come “tutti i soldati erano malati”, e che “fu una situazione terribile”.

D’altronde, come ricorda anche TSkytg24, non è di certo la prima volta che Donald Trump “inciampa” in questo tipo di situazioni. Si pensi, ad esempio, ai numerosi sfondoni come la Luna, che farebbe “parte di Marte”. Oppure, per rimanere in tempi recentissimi, le dichiarazioni circa le iniezioni di disinfettante per combattere la lotta al Coronavirus.

