Un duro affronto quello di Instagram Reels nei confronti del marchio cinese TikTok che risponde ironicamente ai suoi avversari

Mark Zuckerberg non ha gradito per niente il rifiuto della sua offerta alla ByteDance per TikTok. Il proprietario di Facebook, Instagram e WhatsApp, infatti, aveva presentato una proposta d’acquisto della piattaforma più in voga del momento. Tuttavia, Zhang Yiming ha rispedito l’offerta al mittente ed è attualmente detentore delle quote della piattaforma.

In tantissimi hanno provato di acquistare i diritti di TikTok, molti rumors hanno parlato dell’interesse di Bill Gates (Microsoft), Jeff Bezos (Amazon) e Jack Dorsey (Twitter). Tuttavia il valore stimato della piattaforma è molto alto, non tutti possono permettersi un movimento di denaro del genere. La ByteDance, inoltre, ritiene sia più conveniente detenere ancora i diritti di TikTok.

TikTok VS Instagram Reels, lo scontro

Mark Zuckerberg non ha accettato che il colosso TikTok non fosse di sua proprietà e così ha trovato un modo per farlo suo, ma su Instagram. Sono nati dunque gli Instagram Reels, nulla di diverso dai TikTok, ma incorporati direttamente sulla piattaforma social già esistente. Al lancio della novità, su Twitter, scrivono: “Ecco un nuovo modo di creare e scoprire brevi video divertenti su Instagram. I reels vengono lanciati oggi in oltre 50 paesi in tutto il mondo”.

TikTok non può restare indifferente di fronte al Tweet e risponde: “Beh… sembra familiare”. La piattaforma di proprietà ancora della ByteDance non ha appreso con troppo entusiasmo che qualcuno li stesse palesemente copiando ed ha deciso di rispondere per le rime. Chi vincerà alla fine? Per ora tutti i tiktoker si stanno divertendo anche con i reels, nessuna guerra in atto. Non ancora almeno.

