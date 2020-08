Alcune ore fa, in provincia di Cosenza, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.7: l’epicentro ad Aprigliano

Alle ore 3:36 di stamane è stato registrato un terremoto di magnitudo 3.7 nella provincia di Cosenza (Calabria), ad 8 chilometri da Aprigliano. La profondità del sisma è stata di 17 chilometri. Ad una prima scossa ne sono seguite altre due ravvicinate. La prima, alle ore 3:37, lieve rispetto la precedente vista la magnitudo di 2.4 e con una profondità di 16 km. La successiva, registrata a distanza di un minuto, con magnitudo 3.0. Tutte tre con latitudine 39.25 e longitudine 16.43.

Terremoto a Cosenza, la situazione

Nonostante non si registrino al momento danni a cose o persone, la paura da parte delle persone è stata molta. Diversi sono scesi in strada per evacuare le proprie abitazioni. Alcuni testimoni raccontano di essersi svegliato dopo che il proprio letto si spostava mentre dormivano.

