Tartaday il 13 agosto, une vento naturale davvero incredibile che quest’anno potrebbe avere delle dimensioni davvero molto importanti.

Il Covid-19, come abbiamo visto negli ultimi mesi, ha permesso alla natura di riprendersi quegli spazi che prima non aveva. Trasformando molti parti del nostro pianeta in lande desolate, animate soltanto dal passaggio di qualche animale solitario, di qualche pianta che recuperava spazio vitale. Ebbene proprio il cessare delle attività umane per diversi mesi ha permesso ad un animale in particolare di riprodursi senza troppi sforzi, nidificando in scioltezza. Parliamo delle tartarughe, che come sappiamo, fanno i nidi sulla sabbia, sulle spiagge. I piccoli poi dovranno combattere contro dei predatori naturali e contro il caldo per andare a mare e iniziare il proprio ciclo vitale. Ecco quest’anno i numeri parlano di una quantità di uova depositate sul suolo italiano davvero molto importante. Si spera soltanto che le cose possano continuare ad essere così.

Tartaday il 13 agosto, si schiuderanno uova in 160 spiagge

Secondo i dati riportati da Legambiente, sarebbero ben 160 i siti individuati lungo le coste italiane in cui ci si aspetta che delle uova si schiudano. Un numero davvero molto importante, figlio dell’inattività dell’uomo sulle coste a causa del Covid-19. I rettili si sono riprodotti in quantità ed hanno depositato tantissime uova. Ora i volontari si stanno già muovendo per evitare che tutto questo vada sprecato e quindi cercheranno di proteggere quanto più possibile il numero enorme di uova. Potrebbe essere un anno importantissimo per le tartarughe e per aumentarne in modo consistente il numero negli anni che verranno. Ovviamente, però, ci sano tantissimi fattori in gioco, e l’uomo come al solito gioca un ruolo davvero importante in tutto questo. In modo negativo o positivo, è quello il problema. Il tartaday sarà il prossimo 13 agosto.

