Attimi di tensione alla Casa Bianca, dopo una sparatoria all’esterno della residenza presidenziale. Trump interrompe la conferenza stampa, ma poi ritorna.

Paura a Washington, davanti alla Casa Bianca. Infatti durante una conferenza stampa del presidente, Donald Trump, è stata udita una sparatoria all’esterno della residenza presidenziale. Dopo appena due minuti dall’inizio della conferenza stampa, il tycoon ha dovuto interrompere tutto, per motivi di sicurezza. Infatti un consigliere ha avvisato il tycoon sulla situazione all’esterno della White House, decidendo di interrompere momentaneamente l’incontro con i giornalisti.

L’agente dei servizi segreti, infatti, ha riferito ai giornalisti presenti in sala, di dover lasciare un attimo la sala. Al momento dell’interruzione, Trump si stava pronunciando sulla situazione Coronavirus, e soprattutto era pronto a dare nuove indicazioni sulla data di uscita del vaccino. Ma gli agenti del Secret Service hanno interrotto il discorso presidenziale, scortando il tycoon nel bunker della Casa Bianca.

