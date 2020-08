Richiudono le discoteche all’aperto in Sardegna. Come infatti riferisce l’ANSA, la Giunta regionale ha deciso di non prorogare l’ordinanza firmata in precedenza. Ecco perché.

Richiudono le discoteche all’aperto in Sardegna. Come infatti riporta l’ANSA, la Regione ha deciso di non firmare la proroga relativa al luogo di svago che ogni sera sta riunendo tantissimi giovani con pericolosi assembramenti in tempi di Covid-19.

“L’ordinanza del 15 luglio che le riapriva è scaduta il 31 luglio e, al momento non è in programma alcun provvedimento di proroga”, rivelano fonti dalla Giunta all’agenzia di stampa. Pertanto restano in vigore le regole stabilite dal Governo, le quali prevedono delle misure restrittive fino al prossimo 7 settembre.

Nel provvedimento rientreranno di conseguenza anche altri contesti come le sale da ballo all’aperto, sagre, fiere e feste paesane. Una scelta non ufficializzata ancora ma ritenuta inevitabile dopo gli ultimi aggiornamenti sul territorio.

Del resto l’aumento di contagi in alcune zone turistiche ha già portato ad alcuni interventi per una stretta alla movida. A Carlofortone, per esempio, il sindaco ha deciso di sottoporre a tampone un’intera discoteca per oltre 400 persone dopo la positività riscontrata in alcuni soggetti.

