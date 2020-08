A Sant’Antonio Abate, un paesino in provincia di Napoli, è scattata la mini zona rossa disposta dal governatore Vincenzo De Luca: le disposizioni

Questa mattina un dipendente dell’hotel La Sonrisa è risultato positivo al coronavirus ed insieme a lui altri 19 contagi. Per questo motivo, il governatore Vincenzo De Luca ha disposto un’ordinanza con la quale ha annunciato una mini zona rossa nel paesino di Sant’Antonio Abate (Napoli). Fino al 25 agosto resterà chiusa, oltre La Sonrisa, l’hotel Villa Palmentiello. Entrambe avranno l’obbligo di disinfezione e sanificazione dei locali prima di riaprire.

Sant’Antonio Abate mini zona rossa, gli obblighi da rispettare

I cittadini residenti o con domicilio nella via Croce di Gragnano avranno l’obbligo di isolamento domiciliare con divieto di allontanamento dalle dette abitazioni fino al 14 agosto 2020. “E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dalla strada indicata da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’attività di assistenza, limitatamente alle presenze che risultino necessarie allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale”, spiega De Luca.

Sarà fornita ogni forma di assistenza ai cittadini coinvolti tra cui la consegna di derrate alimentari e generi di prima necessità. Coloro che, negli ultimi 14 giorni, hanno partecipato a feste o eventi presso le strutture di cui sopra, saranno obbligato a rispettare l’obbligo di isolamento domiciliare. Le persone che rientreranno dalle vacanze all’estero con tratte dirette, scali o soste intermedie nel territorio nazionale dovranno segnalarsi all’Asl competente. Tutti saranno sottoposti dall’Asl a test sierologici e tamponi.

