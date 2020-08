Roma, le fiamme impazzano sulla Via Aurelia: sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco che sono al lavoro per sedare l’incendio.

Al chilometro 12,500 della Via Aurelia, a Roma, ha preso vita un grave incendio. Come riporta Repubblica, l’intervento dei Vigili del Fuoco è stato pressoché immediato e i lavori sono in corso per cercare di sedare le fiamme. Da quanto si apprende, le fiamme hanno interessato anche il campo nomadi di Via della Monachina.

Al momento, come riporta Repubblica, sono stati chiusi entrambi i sensi di marcia della via. Oltre ai Vigili del Fuoco, presenti anche gli agenti della polizia locale.

Come riporta Repubblica, sono sei le pattuglie del XIII Gruppo Aurelio che sono intervenute sul campo per cercare di capire la natura dell’incendio. Da quanto si apprende, anche un vivaio è stato interessato dalle fiamme. Al momento i Vigili sono ancora al lavoro e stanno mettendo in campo tutte le loro forze nelle varie operazioni di spegnimento.

Ad intervenire sulla Via Aurelia è stato anche l’autobotte AB10, con il supporto degli operatori della Protezione Civile. Questi ultimi, in collaborazione con i Canadair, stanno cercando in tutti modi di “circoscrivere” le fiamme, al fine di spegnerle.

Nel frattempo, la città di Roma si sta preparando ai diversi rientri nella capitale, dopo le vacanze estive. Come riporta Roma Today, la Regione Lazio è pronta a sottoporre a test chi rientra dalle aree ad alta incidenza di contagi. Tra i Paesi nominati c’è Malta, Grecia, Spagna e Croazia.

