Una mamma di origine egiziana è stata denunciata a Rimini per abbandono di minore nella giornata di lunedì. La donna ha lasciato i suoi quattro figli in casa mentre si era recata a fare la spesa al supermercato. Il problema è che i tre più grandi di 2, 3 e 5 anni, erano stati chiusi sul terrazzo con la serranda della finestra abbassata alle ore spalle. Il fatto è avvenuto in pieno giorno con il sole alto e la temperatura ben oltre i 30 gradi. I bambini si sono ritrovati senza la possibilità di bere ed idratarsi per diverse ore, oltre al rischio insolazione. Il più piccolino, di appena due anni, era invece sul letto della camera, senza nessuno che poteva dargli un’occhiata.

Quando i vicini hanno avvertito le grida dei bambini provenire dal balcone, hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono accorsi sia i Vigili del Fuoco che gli agenti di polizia di Rimini. Dopo aver alzato la serranda del balcone, i tre piccoli sono stati portati in salvo. Erano attaccati alla balaustra del terrazzo in preda ad una crisi di pianto. Una volta tornata a casa la madre è stata denunciata per abbandono di minore e si è giustificata dicendo di essere uscita solo per andare a fare la spesa al supermarket. Il problema è che la sua assenza era durata troppo a lungo per non creare danni. Fortunatamente i piccoli presentano tutti buoni condizioni che non hanno richiesto il ricovero in ospedale.

