Matteo Renzi ha lodato l’operato del premier Conte in Europa. Adesso però chiede una politica interna più decisa, che non guardi al consenso e faccia scelte coraggiose.

Matteo Renzi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha esortato il governo guidato dal premier Conte ad attuare delle politiche più coraggiose. Per il leader di Italia Viva l’operato di Conte in Europa va giudicato positivamente. Adesso però a suo parere, è fondamentale che la stessa risolutezza venga mostrata anche nella politica interna. Renzi si è infatti dichiarato preoccupato del fatto che il governo eviti da fare scelte o toccare certi argomenti al solo scopo di inseguire il consenso e i sondaggi. L’ex premier chiede sostanzialmente che le questioni più importanti da affrontare non vengano più rinviate, perché in questo momento vi è un assoluto bisogno di “riforme coraggiose, anche facendo cose controcorrente”.

Renzi: “Se ci fosse stato Salvini non avremmo mai preso i 209 miliardi di euro”.

Uno dei temi fondamentali dall’agenda politica italiana riguarda naturalmente le risorse che arriveranno dall’Unione Europea. Per Renzi è fondamentale che queste vengano spese al meglio e in modo strategico e oculato, anche perché “abbiamo a disposizione una massa di soldi mai vista, una montagna di risorse. Se ci fosse stato Salvini non avremmo mai preso i 209 miliardi di euro. Adesso vanno spesi. Oggi la priorità è spendere bene. E per farlo il governo deve essere concreto: meno annunci, più provvedimenti puntuali per favore”. E su questo, il segretario di Italia Viva si è detto pronto a fare il possibile per aiutare l’esecutivo in questo compito, a patto però che si metta da parte quella che lui definisce “la politica del rinvio”. Renzi si è poi anche espresso in merito all’emergenza sanitaria che il paese attraversa a causa dell’epidemia di coronavirus. A suo giudizio, una volta che sarà un trovato un vaccino, questi dovrà subito diventare obbligatorio.

