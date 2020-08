La rivelazione di Nicoletta Mantovani, vedova del tenore Luciano Pavarotti: a settembre convolerà a nozze con Alberto, suo futuro marito

Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti e madre di Alice si risposa. A raccontarlo è proprio lei tramite le colonne del magazine Chi. Alberto, dirigente di un’azienda le ha rubato il cuore circa 9 mesi fa ed il lockdown ha stretto ancor più il rapporto tra i due. Si sono conosciuti tramite un’amica in comune, ha raccontato Nicoletta al magazine di Alfonso Signorini, e si sono innamorati sin da subito.

“Luciano mi diceva sempre che la vita va vissuta in ogni attimo. Continuerò a celebrare la memoria di un grande artista come lui, sarà sempre una persona importante nella mia vita”, ci tiene a puntualizzare la vedova Pavarotti. Tuttavia ha deciso di unire il suo amore con Alberto dinanzi a Dio, a settembre, in quel di Bologna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Emma Marrone, nuova fiamma: insieme in visita a Roma – FOTO

Paste the following code before the "" or "" tag Paste the following code before the "" or "" tag

Nicoletta Mantovani, vedova Pavarotti si risposa

L’amore tra Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani non è nata senza migliaia di polemiche. Lei di 34 anni più giovane del tenore, fu un vero scandalo quando si scoprì nel 1994. A creare ancora più scalpore la separazione dalla moglie Adua Veroni soltanto un anno prima (dopo 32 anni insieme) e gli insistenti rumors su di una relazione extraconiugale. I due, alla fine, si sono sposati circa 9 anni dopo, nel 2003 con una cerimonia piuttosto plateale nel teatro Comunale di Modena.

11 mesi prima del matrimonio la coppia ha gioito a metà: nacque Alice, primogenita. Tuttavia sarebbe dovuto essere un parto gemellare, ma Riccardo non è sopravvissuto, gettando nello sconforto Luciano. Soltanto 4 anni di matrimonio prima che il tenore modenese lasciasse una bimba piccola e Nicoletta sole, spegnendosi a 72 anni.

LEGGI ANCHE > > > Ludovica Pagani infiamma la Sardegna: curve esplosive – FOTO