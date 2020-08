Cinque le partite disputate nella notte NBA, con i risultati che riportano la vittoria dei Raptors contro i Bucks. Vincono ancora anche Phoenix e Lakers.

Altro lunedì in compagnia del basket NBA, che ci offre risultati sorprendenti, come la vittoria dei Dallas Mavericks sugli Utah Jazz o la sesta vittoria consecutiva dei Phoenix Suns. Andiamo quindi a vedere i risultati delle cinque partite in programma nella notte ed i principali protagonisti dei match.

Il lunedì in compagnia della NBA si è aperto con la sfida tra Phoenix Suns ed Oklahoma City Thunder. La franchigia dell’Arizona sta stupendo tutti nella bolla, conquistando la sesta vittoria consecutiva e mantenendo l’imbattibilità. Protagonista dell’incontro, ancora una volta, Devin Booker autore di 35 punti. Ai Thunder non bastano i 22 punti con 10 rimbalzi di Darius Bazley.

Vincono nella notte anche i Dallas Mavericks contro gli Utah Jazz. I texani, trascinati da uno straordinario Tim Hardway Jr. da 27 punti, sono riusciti a centrare la 43esima vittoria stagionale. Mentre invece ai mormoni non bastano i 18 punti di Jordan Clarkson per evitare la 28esima sconfitta durante questa stagione.

Il big match della notte era la sfida tra Milwaukee Bucks e Toronto Raptors. Le due franchigie occupano rispettivamente la prima e la seconda posizione ad Est, ed hanno iniziato a respirare l’aria da finale di Conference. I Bucks però hanno lasciato riposare l’MVP Giannis Antetokounmpo, con i Raptors che hanno approfittato vincendo grazie ai 18 punti di Norman Powell.

Altra grande sfida ad Est, quella tra Miami Heat ed Indiana Pacers. Le due compagini non si amano di certo, con gli Heat che hanno voluto ribadire la loro forza superando in scioltezza la compagine di Indianapolis. Grande protagonista dell’incontro Jimmy Butler, autore di 19 punti ed 11 rimbalzi.

Tornano alla vittoria anche il Los Angeles Lakers, che conquistano la terza vittoria in sette match nella bolla. La franchigia losangelina supera i Denver Nuggets grazie ai 29 punti e 12 punti di LeBron James, a cui si aggiungono i 27 punti di Anthony Davis. Ma ad essere decisivo per la vittoria è stato Kyle Kuzma, autore del piazzato della vittoria.

