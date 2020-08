Le previsioni meteo parlando di un ritorno al caldo estivo con picchi anche di 35 gradi su molte regioni della Penisola, ciò nonostante sono attesi fenomeni sparsi

Dopo una settimana, la scorsa, passata all’insegna dell’instabilità e del calo delle temperature, il ritorno dell’alta pressione tornerà a favorire il bel tempo. Le correnti calde, in risalita dal Nord dell’Africa, porteranno sulla penisola picchi anche di 35°.

Questa situazione dovrebbe mantenersi fino a fine settimana, ma c’è da far attenzione ad alcune insidie. Infatti, una saccatura depressionaria si sta spostando dal Regno Unito alla Penisola Iberica ed al Golfo di Biscaglia.

Questo fenomeno porterà infiltrazioni di aria umida specie sull’arco alpino che sarà interessato da temporali nel pomeriggio, i quali sconfineranno verso la Val Padana.

Meteo, bel tempo in vista di Ferragosto

Al Nord avremo tempo prevalentemente soleggiato con annuvolamenti pomeridiani sulle aree alpine ed appenniniche. Attesi rovesci serali alla pedemontana piemontese, sulle pianure venata e friulana.

Al Centro sarà soleggiato o poco nuvoloso, ma ciò nonostante si attende qualche isolato temporale sul settore toscano.

Bel tempo al Sud con le temperature in rialzo su tutte le regioni. Lievi fenomeni temporaleschi attesi nel pomeriggio sulla Sicilia. I venti saranno generalmente moderati, mentre i mari mossi o poco mossi.

Questa situazione, come già accennato, dovrebbe perdurare per tutta la settimana ma via via aumenteranno le temperatura e quindi la calura. Per il giorno di Ferragosto la giornata dovrebbe essere all’insegna del bel tempo in generale, ma nei prossimi giorni le previsioni potranno essere più precise.

Temperature minime e massime

Aosta 19/32

Torino 20/34

Milano 21/33

Trento 21/31

Bolzano 19/33

Venezia 23/31

Trieste 23/31

Genova 23/28

Bologna 20/37

Firenze 18/37

Ancona 21/33

Perugia 17/35

L’Aquila 15/33

Pescara 22/31

Campobasso 16/32

Napoli 21/32

Bari 22/32

Potenza 15/30

Catanzaro 19/32

Palermo 24/32

Cagliari 24/32

