Ludovica Pagani infiamma la Sardegna: curve esplosive per la ragazza originaria di Bergamo che conferma di essere bellissima.

Ludovica Pagani conferma di essere straordinaria e di possedere un corpo da favola. La ragazza originaria di Bergamo, che da qualche settimana lavora anche a ‘Radio 105’, si sta rilassando in questi giorni in Sardegna prima di ripartire per la nuova stagione. Ne sanno qualcosa i suoi tantissimi follower, che al momento ammontano addirittura a 2,6 milioni. Concentriamoci adesso sull’ultimo scatto pubblicato dalla lombarda, che sta letteralmente infiammando il web.

Ludovica Pagani scatenata in Sardegna: ecco la Foto

Nella Foto in questione, si vede la straordinaria Ludovica Pagani rilassarsi in piscina a sfoggiare un bikini davvero mini che mette in risalto le sue curve incredibili. La 25enne di Bergamo è esplosiva e i suoi estimatori non possono fare altro che riconoscere il suo enorme fascino e applaudirla. Non è la prima volta che Ludovica lascia tutti senza parole e, con quel fisico che si ritrova, non sarà di certo l’ultima.

Ecco la Foto pubblicata proprio in questi minuti dalla stupenda Ludovica Pagani sulla propria pagina Instagram:

