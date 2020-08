L’esercito iracheno ha annunciato, tramite una nota, che due alti ufficiali sono stati uccisi da un drone turco. I due erano a bordo di un veicolo.

A riportare la triste notizia è l’agenzia di informazione Ansa: un drone turco ha attaccato e ucciso due alti ufficiali iracheni. L’esercito lo ha reso noto attraverso una nota, nella quale si parla di “aggressione da parte di Ankara”, che, da quanto si apprende, sta effettuando raid già da diverso tempo contro il Pkk nel Kurdistan iracheno. I due ufficiali, come l’agenzia riporta, hanno perso la vita mentre erano a bordo di un veicolo.

Si tratta, da quanto si apprende, della prima volta che membri delle truppe irachene vengono uccisi nell’ambito dei raid turchi.

