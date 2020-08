Hong Kong: a seguito del pagamento di una sostanziosa cauzione, Jimmy Lai e l’attivista Agnes Chow sono stati rilasciati dopo l’arresto di lunedì.

Tra le dieci persone arrestate lunedì per aver infranto la cosiddetta “legge sulla sicurezza nazionale”, c’erano il magnate dell’informazione Jimmy Lai e l’attivista pro-democrazia di Honk Kong Agnes Chow. Questi ultimi, come riporta Tgcom24, sono stati scarcerati a seguito del pagamento di una sostanziosa cauzione. Da quanto si apprende, la somma per il rilascio dei due ammonta a una cifra pari a 500 mila dollari di Hong Kong, ovvero circa 55 mila euro.

Hong Kong: liberi Jimmy Lai e Agnes Chow dopo pagamento cauzione

Come riporta Tgcom24, il giornale Apple Daily, di proprietà del magnate Lai, ha fatto stampare un totale di 350 mila copie, un numero altissimo, che corrisponde a ben cinque volte rispetto alla tiratura solita. Questo è avvenuto proprio quando la polizia ha deciso di far tornare al lavoro il magnate dell’informazione e i suoi dipendenti.

La popolazione, come segno di supporto, ha acquistato il giornale, ma non è tutto. Anche gli investitori, in segno di vicinanza, hanno acquistato le azioni Next Digital. Il valore delle azioni, come riporta Tgcom24, è salito del 300%.

Coronavirus: la situazione in Cina

Intanto, in base ai dati restituiti dalla Johns Hopkins University, la Cina conta un totale di 88.939 casi di Coronavirus. Il totale dei decessi ammonta a 4.693. Il primo Paese al mondo, per numero di contagi, continua ad essere l’America del Presidente Trump, che conta, ad oggi, un totale di 5.102.837 casi. I decessi, negli Usa, sono 163.681. Alle spalle degli Usa c’è il Brasile, che conta un totale di 3.057.470 casi di Coronvirus, con 101.752 decessi. Il terzo Paese al mondo, per numero di contagi, è invece l’India, con 2.268.675 casi e 45.257 decessi.

