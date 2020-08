Incendio a Firenze in una fabbrica alle prime ore del mattino. A lavoro i Vigili del Fuoco per domare le fiamme nello stabilimento a Greve in Chianti.

Un grande incendio ha svegliato questa mattina Firenze, dove una fabbrica è andata a fuoco a Greve in Chianti. Le fiamme hanno fatto alzare uin’altissima colonna di fumo, visibile anche in città, con diverse mezzi dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti per domare l’incendio.

Infatti, sono intervenuti sul posto i distaccamenti di Empoli Calenzano, Firenze Ovest e del comando di Prato. Inoltre sul posto è arrivato anche un mezzo aeroportuale.

Dalle ore 5:00 squadre al lavoro in località Cintoia a Greve in Chianti per l'#incendio di uno stabilimento per la lavorazione di oli: crollata parte della struttura, fiamme sotto controllo. Sul posto 45 #vigilidelfuoco

Firenze, vasto incendio in una fabbrica: continuano le operazioni dei Vigili del Fuoco

Il vasto incendio scoppiato nella notte in via San Bartolo a Cintoia, in provincia di Firenze, ha permesso alle fiamme di divampare fino alle prime ore del mattino, quando i Vigili del Fuoco sono stati avvisati per la prima volta. Così sono in corso da ore le operazioni dei pompieri di ben tre distaccamenti, per domare le fiamme e spegnere il grande incendio nella fabbrica di Greve in Chianti.

L’incendio si è verificato in un’azienda di alimenti zootecnici. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che al momento indagano sulle cause che hanno fatto divampare l’incendio. L’unica notizia certa è che le fiamme hanno colpito la zona della fabbrica adibita alla produzione. Le fiamme, inoltre, hanno provocato ingenti danni alla fabbrica, anche se fortunatamente non sono stati riportati feriti.

L.P.

