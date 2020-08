Dopo più di un anno dal nome di Emma Marrone accostato ad un uomo, la cantante salentina torna ad occupare le prime pagine dei giornali di gossip

Emma Marrone, la cantante salentina di Amici di Maria De Filippi non è particolarmente nota per la sua fortuna in amore. Per ben due volte, infatti, è stata lasciata per un’altra donna. La prima occasione fu con Stefano De Martino: i due si conobbero all’interno del talent show, dopo due anni lui incontrò Belen Rodriguez di cui se ne innamorò.

Emma quindi si fidanzò con Marco Bocci, attore di Squadra Antimafia con cui ha avuto simile destino. Dopo un anno, lui ha lasciato la cantante di Amici per Laura Chiatti, con la quale è attualmente sposato. Costantemente archiviata, mai messa al primo posto, Emma è sparita dal mondo del gossip fino a poco tempo fa.

Emma Marrone e Nikolai Danielsen, insieme a Roma

A distanza di un anno dell’avvistamento di Emma in compagnia di un uomo a Capri, quest’ultima viene sorpresa con lo stesso uomo a Roma. Si tratta di Nikolai Danielsen immortalato da Giornalettissimo al Parco archeologico Colesseo insieme alla bella cantante salentina. Nikolai è un modello norvegese, noto per le sue sfilate di moda per i brand più lussuosi ed importanti, tra cui l’italiano Dolce&Gabbana.

Conta poco più di 33mila follower su Instagram ed è solito postare foto di sé stesso durante i suoi shooting o sfilate. È molto probabile che i due si siano conosciuti proprio durante un lavoro del modello norvegese. Di certo i loro nomi sono già stati accostati in passato, però nulla è mai stato resto pubblico. Sarà la volta buona che la cantante di Amici verrà allo scoperto?

