Viviana Parisi è stata rinvenuta senza vita nei boschi di Caronia. Di suo figlio Gioele, nessuna traccia. Le ipotesi fatte sono molteplici, ma le telecamere di sorveglianza della A20 hanno fatto avanzare una nuova ipotesi

Dopo otto giorni dalla scomparsa di Viviana Parisi e suo figlio, nessuna novità su che fine abbia fatto Gioele. Il corpo della mamma Dj è stato ritrovato senza vita nei boschi di Caronia, mentre del bambino nessuna traccia.

Le ipotesi avanzate circa la scomparsa del piccolo sono molteplici: dal matricidio al sequestro da parte di uno sconosciuto. Tutte le ipotesi, ad oggi, attendibili ma prive di un riscontro effettivo.

Si procede con le indagini attraverso le testimonianze degli astanti e dei pochi video delle telecamere di sorveglianza installate sulla A20 Messina-Palermo. L’ansia sale e con essa l’incertezza, fino al punto che la Procura si chiede se quel lunedì mattina, in quella macchina ci fosse davvero Viviana con suo figlio.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza rivelano

Nessuno è in grado di affermare con certezza che Gioele era a bordo dell’Opel Corsa grigia che transitava sulla A20, in direzione Palermo.

Viviana aveva comunicato al marito di recarsi a Milazzo per acquistare un nuovo paio di scarpe al piccolo Gioele. La verità è che nella città del messinese i due non sono mai arrivati.

Gli unici frammenti video, estrapolati dai nastri delle videocamere non provano la presenza del bimbo a bordo della vettura. Gli investigatori, alle colonne del Corriere della Sera, hanno affermato che “le immagini sono sfocate e che non si distinguono i passeggeri a bordo”. Ma anche se le immagini fossero state nitide non si sarebbe potuto lo stesso riuscire a sapere se Gioele era vivo.

Quest’ipotesi renderebbe il caso più tragico di quanto già non lo sia. Resta il fatto che sono solo ipotesi. L’unica certezza è il prosieguo a tutto spiano delle ricerche di Gioele. La speranza di tutti è che il piccolo venga ritrovato presto e in vita.

