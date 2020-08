Diletta Leotta e Belen Rodriguez: chi è la vera regina dell’estate? Le vacanze della bellissima modella argentina e della bellissima conduttrice a suon di post su Instagram.

Vacanze da single per Diletta Leotta. La bellissima conduttrice televisiva e radiofonica, senza più Daniele Scardina, si diverte in vacanza con le amiche, trascorrendo una vacanza da single, in pieno relax.

La conduttrice siciliana si sta godendo le meritate vacanze con le sue amiche. Tra le amiche presenti sul suo recente post di Instagram, compare anche Rossella Fiamingo, campionessa olimpica di scherma.

Diletta, dal canto suo, ha deciso anche di rilassarsi, godendosi un giro in barca e accompagnando il suo post con la didascalia: “Il primo bagno non si scorda mai”.

Non solo Diletta Leotta, anche Belen si gode le vacanze estive

Anche Belen Rodriguez, al pari di Diletta Leotta, ha deciso di divertirsi in vacanza. La bellissima modella argentina ha scelto Ibiza come meta per miscelare divertimento e relax. Come ricorda Di Lei, infatti, la showgirl si diverte a Ibiza, mentre Stefano De Martino ha deciso di “rimanere in silenzio”. Sembra che i due siano sempre più lontani e, proprio negli ultimi giorni, la showgirl ha fatto intendere di non essere disposta a perdonare l’ex marito dopo l’ennesimo addio.

Anche Belen, proprio come Diletta Leotta ha deciso di godersi un rilassante giro in barca, mettendo in mostra tutta la sua bellezza. La modella ha accompagnato il post di Instagram con la didascalia: “Hola…..Quien habla?”.

La bellissima modella ha deciso poi di rilassarsi anche all’interno delle mura domestiche, mettendo in mostra tutta la sua bellezza, attraverso un costume da urlo.