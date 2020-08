Covid-19, il bollettino quotidiano della Protezione Civile: continua a salire il numero dei nuovi contagi, 412 nelle ultime 24 ore. Di poco superiore, rispetto a ieri, il numero dei decessi.

Covid-19: il numero totale dei contagiati nel mondo ha ormai superato quota 20 milioni. Anche in Italia, l’epidemia, ormai da tempo definibile come vera e propria pandemia, non si arresta. Continuano a salire i contagiati, che, nelle ultime 24 ore ha subito un incremento di 412 contagi.

Oltre ai 412 nuovi contagi, l’Italia registra, in base ai dati restituiti oggi dalla Protezione Civile, un totale di 6 decessi e 213 nuovi guariti. Sono numeri, specialmente quelli dei nuovi contagi, che destano preoccupazione, dal momento che dopo un periodo di sosta, la curva sta iniziando a risalire.

Covid-19, il bollettino di oggi 11 agosto: 6 nuovi decessi

La prima Regione in Italia, per numero di casi, continua ad essere la Lombardia, che conta ad oggi un totale di 96.952 contagiati. Segue il Piemonte, che conta invece un totale di 31.914 casi. Al terzo posto, in questa particolarissima “classifica”, si pone l’Emilia-Romagna, che conta un totale di 30.179 casi. Il totale dei casi registrati ad oggi in Italia, ammonta a 251.237 casi. Un incremento piuttosto importante, rispetto al giorno precedente, lo ha registrato la Sicilia, che ha registrato un incremento dei casi totali pari a 89. Lo stesso dato, ammonta invece a 68 per la Regione Lombardia.

