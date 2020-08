Coronavirus, Putin annuncia: “La Russia ha già il vaccino”. La prima dose è già stata somministrata e non ha presentato contro indicazioni

La Russia ha annunciato di possedere il primo vaccino al mondo contro il Covid-19, nonostante le preoccupazioni riguardo una sperimentazione che forse non sarebbe completa.

Il premier Vladimir Putin ha sottolineato come la cura sia stata prodotta dall’Istituto Gamaleya di Mosca dopo prove abbreviate. Nonostante tutto le varie prove effettuate avevano confermato che era “sicuro, funzionava in modo efficace e formava un’immunità a lungo termine“.

“Una delle mie figlie ha fatto l’inoculazione da sola”, ha detto in una riunione di gabinetto martedì mattina il primo cittadino russo. “Dopo la prima iniezione, la sua temperatura è salita a 38, ma il giorno successivo era appena sopra i 37“.

