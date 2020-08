Coronavirus, la profezia del bambino indiano: cosa accadrà nel 2021. Il piccolo Abhigya Anand aveva predetto lo scoppio della pandemia nel 2020

Ci sono state molte teorie su dove è iniziata l’attuale pandemia di coronavirus, alcune più credibili di altre, e innumerevoli ricercatori in tutto il mondo ne studiano l’origine. Qualunque sia la ragione, la verità è che il virus ha devastato praticamente tutti i paesi, senza distinzione di classi sociali e ricchezza. Questa seconda ondata sta coinvolgendo anche chi era riuscito ad arginare senza grossi danni la prima, portando i numeri complessivi oltre ogni limite.

In India, sta riscuotendo sempre maggiore successo un giovane astrologo, di soli 14 anni, che aveva predetto lo scoppio della pandemia in largo anticipo. Il suo nome è Abhigya Anand, e i suoi video continuano ad essere virali sui social network.

L’ultimo in ordine temporale fa riferimento ad una nuova catastrofe pronta a colpire la Terra tra il dicembre 2020 e il marzo 2021.

