Con i nuovi casi registrati nella giornata di oggi, Israele ha ufficialmente sorpassato la Cina per numero di contagi. Tutto questo mentre il paese vede avvicinarsi una nuova crisi di governo.

In Israele il numero dei contagi da coronavirus ha toccato quota 85.354 unità. Un numero che porta il paese a sorpassare la Cina per numero complessivo di contagi. Anche i decessi da Covid-19 sono in aumento, e il tasso di contagio registrato nella giornata di ieri è pari al 7 per cento. Tutto questo mentre la crisi all’interno della maggioranza di governo lascia presagire che delle nuove elezioni siano sempre più vicine. E d’altronde è lo stesso premier Netanyahu a caldeggiare questa ipotesi. Un segnale molto forte in proposito lo si è avuto due giorni fa quando l’esecutivo ha cancellato la tradizionale riunione domenicale del governo. Il vertice è stato annullato a causa dei contrasti sempre più evidenti tra il Likud e il partito Blu Bianco. Uno scontro che ha forse trovato il suo punto di rottura sulla questione riguardante la composizione del bilancio statale.

Israele, nuove elezioni sempre più probabili

Di tempo non ne rimane molto, in quanto la legge nel paese prevede che se le previsioni finanziarie non vengono approvate dal governo entro la data del 25 agosto, si dovranno necessariamente svolgere delle nuove elezioni. E si tratterebbe della quarte volta in meno di un anno che il popolo israeliano viene nuovamente chiamato alle urne. Ormai da settimane il partito Blu Bianco guidato da Gantz accusa apertamente il premier di voler andare ad elezioni per non affrontare i procedimenti giudiziari a suo carico. Insinuazioni molto pesanti, e diventa difficile con il passare dei giorni credere che questo governo di unità nazionale possa avere un futuro anche nel breve termine. E d’altronde fonti interne allo stesso partito Blu Bianco, hanno dichiarato alla stampa nazionale che diversi esponenti politici all’interno del partito si sono pentiti di aver avallato la formazione di questo governo.

