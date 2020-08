In Italia a partire da fine luglio si sono registrati dei nuovi focolai di coronavirus. I virologi dell’Oms invitano gli stati a non abbassare la guardia.

Nonostante l’epidemia di coronavirus in Italia sia ormai sotto controllo, nelle ultime settimane sono stati individuati dei nuovi focolai che invitano a non abbassare la guardia. E d’altronde, sono le stesse autorità a consigliare una certa prudenza nel ritenere l’emergenza sanitaria finita. L’ultimo rapporto redatto dall’Istituto superiore della sanità e il Ministero della Salute ha confermato che il numero dei cluster è aumentato a partire da fine luglio. In Liguria si è sviluppato un focolaio nel Savonese a cui appartengono otto dei dieci nuovi casi di contagio della Regione. Uno degli ultimi individuati dalle autorità si trova a Rieti, in un centro estivo. Qui infatti un bambino di otto anni è risultato positivo al coronavirus e dopo un’indagine epidemiologici condotta dagli operatori sanitari, si è riusciti ad accertare l’esistenza di un nuovo cluster.

Coronavirus, secondo gli esperti la pandemia non è stagionale

D’altronde, è stata la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilasciare alcune dichiarazioni che invitano tutti gli stati che sembrano aver superato la fase critica della pandemia a non pensare che il pericolo sia finito. Molti virologi infatti sembra concordare sul fatto ce questa epidemia non abbia un carattere stagionale, e che una seconda ondata può essere evitata soltanto applicando con rigore le norme sul contenimento e la diffusione del virus.

Coronavirus, le dichiarazioni del virologo dell’Oms Mike Ryan

Ad oggi, si contano in tutto il mondo venti milioni di contagi. Mike Ryan, virologo dell’Oms, ha lanciato un appello nella giornata di oggi in cui chiede a tutte le nazioni di fare attenzione perché a suo parere allentare le norme anti-Covid in questo momento, può spianare la strada a una nuovo diffusione del virus. Per il virologo è di fondamentale importanza in questo momento individuare e circoscrivere i focolai e tracciare i contatti in modo da arrestare l’espansione della pandemia.

