Cerere, riserva d’acqua liquida sotto la superficie: la scoperta realizzata dalla NASA sul pianeta nano può cambiare il corso della scienza

I resti di un antico oceano d’acqua sono sepolti sotto la crosta ghiacciata del pianeta nano Cerere. Questa è la scoperta allettante presentata il 10 agosto dagli scienziati che lavorano alla missione Dawn della NASA. La loro ricerca è stata presentata in una serie di articoli pubblicati sulla rivista Nature.

Di gran lunga, Cerere è l’oggetto più grande nella cosiddetta “fascia degli asteroidi“, corpi celesti del sistema solare racchiusi tra Marte e Giove. Ma a differenza dei suoi vicini più rocciosi, Cerere è una gigantesca palla di ghiaccio. Contiene più acqua di qualsiasi altro pianeta, ad eccezione della Terra. Questa caratteristica aveva portato a lungo alcuni astronomi a sospettare che potesse essere presente un oceano sotterraneo, o i resti di esso. Per questo è stato progettato negli ultimi anni di inviare la sonda Dawn ad ispezionare la zona.

