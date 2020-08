Elwood è il primo gatto al mondo ad avere un vero e proprio lavoro ed anche di una certa importanza: fa da guardia in un ospedale

Dimenticatevi di Garfield, quel gatto dei cartoni animati troppo impegnato a divorare lasagne e dormire tutta la giornata. Questa è la storia di Elwood un gatto serio ed impegnato nella sua carriera da guardia. La storia di Elwood inizia qualche tempo fa, quando ha iniziato ad aggirarsi nel cortile dell’ospedale Richmond, in Canada. Col tempo il gattino è diventato la mascotte dello staff dell’ospedale, perché sempre lì all’ingresso a prendere il sole e reclamare coccole e cibo.

“È uno di famiglia, ormai”, racconta una delle infermiere dell’ospedale canadese. Come in ogni famiglia, ognuno ha un ruolo ben stabilito, così anche Elwood ne ha meritato uno, con tanto di cartellino identificativo – come i suoi colleghi – e codici personali.

Elwood, il gatto da guardia dell’ospedale di Richmond

Ormai inamovibile, sempre all’ingresso dell’ospedale Richmond in Canada, costantemente alla ricerca di coccole, cibo e tanto sole. È diventato la mascotte dell’intero presidio sanitario, a tal punto da diventarne parte dello staff. Ebbene sì, un giorno medici ed infermieri hanno decido di mettergli un collarino con appesa una targhetta, con il suo nome ed il suo impiego. Elwood ha infatti una targhetta, esattamente come tutti i suoi colleghi, con impresso il suo nome e “security” (sicurezza, ndr).

Chi meglio di lui, comodamente steso nel cortile d’ingresso può controllare ingressi ed uscite dall’edificio? Nessuno, assolutamente. Ecco perché gli è stato affidato il compito di controllare ogni movimento in entrata ed in uscita. Qualcuno, tuttavia, narra che per eluderlo basterebbe una scatola di cibo e tante coccole.

