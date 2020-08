Tutti pazzi per Sandro. In casa Milan si parla di Calciomercato e Tonali è il primo in lista, ma l’offerta non basta: Cellino dice no

“È il nuovo Pirlo”, qualcuno l’ha definito così. Fatto sta che Sandro Tonali è il giovane più attenzionato dalle squadre di Serie A. Nato e cresciuto nel Brescia, ha ricevuto i primi corteggiamenti già nelle passate stagioni quando neppure giocava in prima squadra. Messo sotto i riflettori degli stadi più grossi d’Italia, la corte di del mediano classe 2000 si è ampliata.

Sebbene la sua squadra quest’anno non ha fatto faville – ed è infatti una delle retrocesse in Serie B – il gioiellino bianco azzurro ha continuato a brillare per tutto il campionato, anche nelle partite più complicate. 3.108 minuti giocati, 35 partite di Serie A e 1 di Coppa Italia, 1 gol e 7 assist: tale è il contributo che il ragazzo lodigiano ha dato alla sua maglia.

Calciomercato Milan, occhi su Tonali: Cellino dice no

Con i dati incoraggianti di questa stagione, Sandro Tonali ha attirato a sé particolare interesse dalle big. Juventus, Napoli, Inter e Milan hanno tutte chiesto informazioni sul mediano classe 2000. Qualcuno ha presentato un’offerta ufficiale, altri hanno preferito guardare altrove per la troppa concorrenza. Tra le squadre che non si arrendono, figura il Milan. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la squadra rossonera ha presentato un’offerta ufficiale.

25milioni al Brescia, che ha sicuramente bisogno di incassare, visti i bilanci gravemente danneggiati dal Covid-19. Massimo Cellino ringrazia, rifiuta l’offerta e guarda avanti: troppo pochi i soldi messi sul piatto per il suo diamante. La Rosea ammette che, attualmente, la favorita nella corsa per il giovane talento è l’Inter. Certo è, che il numero 4 del Brescia piace anche all’estero.

