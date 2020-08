Calciomercato Juventus, Vidal potrebbe essere un giocatore che fa al caso della squadra bianconera e che potrebbe tornare a Torino proprio in questa calda estate.

La Juventus non funziona benissimo, soprattutto a centrocampo. Non ad un livello tale da permettergli di vincere la Champions League almeno, un trofeo molto abito nell’ambiente torinese. Per questo la squadra potrebbe andare in contro a cambiamenti davvero molto radicali. Il primo già c’è stato, con Maurizio Sarri che è stato esonerato e che verrà sostituito da Andrea Pirlo. Un tecnico che non ha alcuna esperienza sulla panchina e che quindi ha un credo tattico ancora non del tutto chiaro. Una cosa è però certa, alla squadra bianconera serve cambiare e anche tanto a centrocampo, dove soffre troppo il dinamismo e l’aggressività dei centrocampisti avversari. E Arturo Vidal potrebbe essere una pedina interessante per tentare l’assalto alla coppa dalle grandi orecchie già l’anno prossimo.

Calciomercato Juventus, Vidal pensa al ritorno: la situazione

Il Barcellona probabilmente andrà a sua volta in contro a cambiamenti importanti. Bartolomeu non è certo di essere eletto ancora e Messi potrebbe anche decidere di cambiare aria. Per questo ci saranno dei cambiamenti importanti in casa Barca, per cercare di ringiovanire la rosa e mettere giocatori più importanti nei settori che non hanno funzionato perfettamente. Però ovviamente sarà un mercato difficile, molto difficile, e quindi sarà necessario prima fare delle cessioni. Ecco, secondo El Pais, Arturo Vidal starebbe considerando seriamente di tornare alla Juventus. Il cileno è un giocatore importante, con esperienza, aggressivo e dinamico. Ha una mentalità vincente ed ha un passato glorioso alla Juventus. Insieme a Pogba e proprio Pirlo, infatti, il mediano 33enne è restato nel cuore dei tifosi della squadra italiana, che senza dubbio lo accoglierebbero a braccia aperte. Chissà che non possa nascere una trattativa di mercato su questa volontà di cambiamento.

