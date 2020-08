Calciomercato Juventus, in arrivo un bomber italiano per Pirlo. La società bianconera sta cercando di ringiovanire la rosa puntando sui talenti del nostro campionato

La nuova Juventus sta nascendo in queste ore. Dopo l’annuncio della panchina affidata ad Andrea Pirlo, Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici hanno subito iniziato a mettersi all’opera per costruire una squadra che possa sopperire anche all’inesperienza del proprio allenatore. La prima necessità è quella di svecchiare la rosa, con l’addio di diversi interpreti soprattutto in mediana. Dopo Matuidi, ai saluti in direzione Usa, partiranno anche Khedira e forse Ramsey, mai pienamente a suo agio nel nostro campionato. Con la cessione di Pjanic già concordata con il Barcellona, ci sarà un intero reparto da rifondare. Arthur è già pronto per sbarcare a Torino e insieme a lui verrà confermato l’ottimo Bentancur. Con Rabiot troppo altalenante, il volano davanti alla difesa dovrebbe arrivare dalla Serie A. Il preferito è Sandro Tonali, ambito anche dall’Inter e al centro delle attenzioni delle big internazionali. Il sogno resta Milinkovic Savic, ma lì dipenderà dalle richieste di Lotito, sempre fermo sulla cifra di 100 milioni.

Calciomercato Juventus, un bomber italiano per Pirlo: Andrea Pinamonti

Non solo il centrocampo però verrà svecchiato. Anche l’attacco richiede un massiccio intervento, con Higuain ai titoli di cosa e Ronaldo che necessità di essere assistito in modo diverso. Dybala può essere un’ottima spalla ma l’assenza di un centravanti vero è stato uno dei difetti più lapalissiani della squadra di Maurizio Sarri. Mandzukic non è mai stato veramente sostituito e Fabio Paratici non vuole commettere lo stesso errore anche per la prossima stagione. Bene l’arrivo di Kulusevski che probabilmente prenderà il posto di Douglas Costa, più in infermeria che in campo, ma ora si guarda al bomber.

Milik era dato per fatto fino a poche settimane fa, visto l’accordo già in essere con il ragazzo, ma le richieste esose di De Laurentiis stanno rallentando la trattativa. L’idea è quella di cercare con calma qualche occasione in giro per l’Europa, potendo contare sulla scadenza posticipata del mercato 2020 (5 ottobre).

Talenti italiani

Nel frattempo però, la “Vecchia Signora” ha messo gli occhi su uno dei talenti emergenti del nostro calcio. Andrea Pinamonti, campione d’Italia Primavera con l’Inter e attualmente al Genoa, è uno dei profili più graditi. Il classe ’99 si è fatto le ossa negli ultimi due anni tra Frosinone e Grifone, collezionando una trentina di partire e sette gol. Il meglio di sè l’ha dato nelle file azzurre, dove è stato il miglior giocatore del Mondiale Under 20 del 2019, trascinando l’Italia al quarto posto finale. Su di lui l’Inter vanta ancora un diritto di riacquisto ma potrebbe non esercitarlo.

In alternativa il nome caldo è quello di Scamacca, coetaneo di Pinamonti e attualmente all’Ascoli, ma di proprietà del Sassuolo. Meno talentuoso ma estremamente solido dal punto di vista fisico, potrebbe essere utile per fare a sportellate togliendo un po’ di pressione a CR7. Nomi per la panchina ma anche per il futuro, in un’ottica di rilancio e ringiovanimento che andrà plasmato dall’opera del sapiente “Maestro” Andrea Pirlo.

