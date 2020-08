Un gruppo di cinque ragazzi ha preso di mira un invalido di natura psichica, colpendolo con getti d’acqua mentre stava oziando. Subito dopo ha dato fuoco alla sua abitazione.

L’uomo, dopo essersi svegliato, è riuscito ad uscire di casa prima che l’intero stabile prendesse fuoco. Dopo essersi messo in salvo ai carabinieri ha raccontato di aver subito già in precedenza attacchi di questo tipo.

I carabinieri di Castrovillari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Castrovillari, nei confronti di tre dei cinque ragazzi. Su disposizione del Gip del Tribunale dei Minorenni di Catanzaro i militari hanno dato seguito alla misura cautelare del collocamento in comunità, per gli stessi reati, nei confronti degli altri due minori appartenenti al branco.

L’uomo era già stato vittima di attacchi di questo tipo

L’indagine è partita il 2 agosto scorso, dopo l’incendio scoppiato nell’abitazione dell’uomo invalido civile. Gli investigatori, che si stanno occupando del caso, hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto.

Il branco si è prima introdotto nell’abitazione della vittima, approfittando della porta semi chiusa, per gettargli dell’acqua addosso mentre questi dormiva. Subito dopo i ragazzi hanno deciso di dare fuoco all’abitazione dell’uomo e fuggire.

I tre si trovano adesso in carcere, mentre i due minori sono in custodia cautelare in comunità.

