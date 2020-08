Dopo le elezioni in Bielorussia la leader dell’opposizione ha chiesto rifugio in Lituania. Una decisione che ha spiegato oggi con un messaggio ai suoi sostenitori.

Dopo il risultato delle elezioni in Bielorussia, che hanno riconfermato Lukashenko alla guida del paese, per alcuni ore non si sono avute più notizie di Svetlana Tikhanovskaya, la leader dell’opposizione. Una sparizione che aveva iniziato a destare non poca preoccupazione tra i suoi sostenitori. Poi è arrivato il tweet del Ministro degli Esteri della Lituania, che ha annunciato che la donna aveva deciso di rifugiarsi nella nazione baltica. Una decisione inaspettata, anche perchè subito dopo le elezioni la Tikhanovskaya si era presentata insieme al suo staff in Commissione Elettorale per presentare ricorso. A suo parere infatti le elezioni in Bielorussia sono illegittime in quanto caratterizzate da brogli. Poche ore dopo invece è arrivata la decisione di andare via dal paese.

Leggi anche: Bielorussia, scomparso giornalista: “Pestato e preso dalla polizia”

Paste the following code before the "" or "" tag Paste the following code before the "" or "" tag

Tikhanovskaya, il messaggio per i suoi sostenitori

E nella mattina di oggi la Tikhanovskaya ha scritto un messaggio per i suoi sostenitori. In questo l’ormai ex leader dell’opposizione ha dichiarato che “pensavo che la campagna elettorale mi avesse temperata e mi avesse dato la forza di poter superare tutto, ma probabilmente sono rimasta una debole donna come prima. Ho preso una difficile decisione, l’ho presa assolutamente da sola. Né gli amici, né l’ufficio elettorale, né Serghei hanno potuto in nessun modo influenzarla. So che molti mi capiranno, molti mi condanneranno e molti mi odieranno. Ma sapete, che Dio non vi dia mai una scelta come quella davanti alla quale mi sono trovata io. Perciò dico a tutti: prendetevi cura di voi. Nessuna vita vale ciò che sta succedendo adesso. I bambini sono la cosa più importante che abbiamo nella vita”.

Leggi anche: Bielorussia, scontri dopo vittoria Lukashenko: un morto