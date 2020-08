Apple contro Prepear, un’applicazione di cucina che sta spopolando ma che ora rischia un’importante causa legale.

La Apple è senza dubbio uno dei marchi più grandi che esiste. La grande mela con un morso laterale è praticamente un’icona, un simbolo che porta tanti valori con sé. La creazione, l’innovazione, la tecnologia. Steve Jobs e la sua visione di un mondo nuovo, che ha portato alla realtà come la conosciamo ora. Proprio per questo i legali della casa americana hanno deciso di agire in modo forte e deciso contro una nuovissima applicazione che sta spopolando e che ora potrebbe essere trascinata in tribunale. Questo perché secondo i legali della Apple il marchio che l’applicazione sta usando ricorda troppo quello che da decenni è il simbolo che vediamo tutti giorni sui prodotti Iphone, Ipad e Mac e per questo è stata intentata causa. Per molti, però, questo litigio non ha troppo senso, dato che la somiglianza non è così netta come affermano i legali.

Apple contro Prepear: “Il logo è troppo simile al nostro!”

L’applicazione in questione alla cui Apple sta dichiarando battaglia e Prepear. Il nome è un gioco di parole tra preparare e pear, ovvero pera in inglese. E infatti il logo dell’app è proprio una bella pera verde, con la solita foglia che spunta sulla destra. Una combinazione di simboli che ha infastidito coloro che sono predisposti alla protezione dei prodotti e della proprietà intellettuale marchiata Apple. Secondo una lettera che la grande mela grigia ha scritto, il logo di Prepear “indurrebbe il consumatore a credere” guardando la disposizione della composizione, “che il soggetto sia correlato, affiliato o sostenuto da Apple”. I legali della Prepear hanno sostenuto che questo è per loro un colpo durissimo, dato che costerà alla loro piccolissima azienda decine di migliaia di dollari combattere questa causa nei tribunali. “Apple ha fatto la stessa cosa a tante aziende che hanno scelto come logo un frutto”. Queste aziende hanno deciso di mollare piuttosto che affrontare la multinazionale americana, ma pare che Prepear sia di un’altra idea.

