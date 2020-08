Alyssa Milano, popolarissima attrice di serie tv americane, ad aprile è stata colpita dal Covid-19. E ora mostra a tutti gli effetti del virus

Coronavirus, Alyssa Milano scende in campo per sensibilizzare gli americani e non solo) contro gli effetti dell contagio. Lei che in aprile è stata colpita dal virus, ora ha postato un video su Instagram per mostrare cosa può succedere, anche una volta guariti o potenzialmente fuiiori.

“Ecco cosa fa il Covid-19 ai tuoi capelli. Prendete questa malattia seriamente per favore!!”, ha scritto mostrando tutti i capelli rimasti imprigionati nella spazzola. La Phoebe di ‘Streghe’, protagionista anche di altre fortunate serie tv, ha voluto raccontare la suaesperienza ai follower.

Un problema comunque, che sembra rientrare tra gli effetti duraturi causati dal Covid-19., Lo dimostrerebbe una ricerca Survivor Corps in collaborazione con l’Indiana University School of Medicine, non ancora sottoposta a revisione. Spiega che 423 tra le persone affette da Covid studiate hanno accusato perdita dei capelli.

Ma non è la prima volta che Alyssa Milano si schiera in pirma persona per raccontare la sua storia e gli effetti della malattia. Solo pochi giorni fa aveva pubblicato un’immagine nella quale appariva con una mascherina dell’ossigeno: “Questa sono io il 2 aprile dopo essere stata male per due settimane. Non mi ero mai sentita così male. Dolore ovunque, perdita di olfatto”.

Un disagio durato per un paio di settimane nelle quali ha perso 4 chili, accusando un gran mal di testa anche se i sintomi erano lievi. I primi due test erano risulltati negativi, ma poi il terzo, fatto qualche giorno dopo, ha dato la positività. E lei spinge anche perché tutti possano fare quello con il prelievo del sangue, l’unico che ha dato un risultato corretto.

“Proteggetevi, detergete sempre le mani, indossate la mascherina e mantenete la distanza di sicurezza. Vorrei che nessuno provasse quello che ho provato io”, è stato il suo appello via social, seguito da migliaia di follower.

