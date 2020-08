La Xiaomi avrebbe brevettato un nuovo tipo di smartphone con un doppio display removibile: scopriamo i dettagli della novità

La Xiaomi è pronta a stupire tutti nel campo della tecnologia applicata agli smartphone. A quanto pare, l’azienda starebbe lavorando un nuovo tipo di smartphone dotato di un doppio display removibile. Ad ora è stato solamente depositato il brevetto e ce ne vuole prima che arrivino certezze in merito all’effettiva creazione del dispositivo.

L’idea della Xiaomi, comunque, sarebbe quella di offrire agli utenti la possibilità di utilizzare le due componenti del dispositivo in modo anche separato.

Altre notizie in merito al brevetto del doppio display non sono note. E’ possibile che l’azienda decida di abbandonare il progetto o magari di accantonarlo per poi riprenderlo in seguito. Altro brevetto depositato è quello che riguarda il cellulare con le cuffie integrate. Questo è quanto emerso dell’ultimo documento del colosso.

Intanto l’azienda, tramite il profilo ufficiale di Twitter, ha annunciato una presentazione internazionale per domani 11 agosto. Chissà cosa avrà in serbo il colosso cinese, non resta che attendere.

