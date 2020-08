La chiusura del profilo Whatsapp, in caso di mancato rispetto di alcune determinate regole, è un’ipotesi concreta e i tecnici stanno lavorando in questa direzione.

Whatsapp è tra le applicazioni di messaggistica istantanea più famose e utilizzate del mondo. Soprattutto nel periodo caratterizzato dal lockdown, l’impossibilità di stare a contatto con amici e familiari ha fatto sì che questa applicazione potesse colmare, in qualche modo, le distanze. Effettivamente, così è stato, dal momento che numerosi aggiornamenti si sono verificati proprio per migliorare i contatti, si pensi all’incremento di utenti in videochiamata.

Eppure, anche il numero di trasgressori delle regole, in tal senso, è andato aumentando, approfittando della situazione. I tecnici dell’applicazione, si sono già messi al lavoro per concretizzare il rispetto delle regole, con alcune sanzioni, tra cui il blocco del profilo. Vediamo quali sono le regole da rispettare.

Whatsapp: chiusura profilo come sanzione per i trasgressori delle regole

Come riporta TecnoAndroid, anche nel mondo di Whatsapp è in atto la cosiddetta “guerra alle fake news”. Specie in questo momento storico, dove l’informazione è sempre in prima linea, proprio a causa del Coronavirus, molti si stanno approfittando della situazione per far circolare false informazioni. In tal senso, tutti coloro che fanno circolare fake news, rischiano seriamente la chiusura del profilo.

Ma non è tutto. I tecnici stanno lavorando con molta intensità anche per bloccare eventuali tentativi di phishing. L’app sta lavorando per bloccare tutti coloro che sono soliti inviare “messaggi spam”. Altro tipo di battaglia intrapresa dalla nota app di messaggistica è la lotta alla circolazione dei file infetti. Come riporta TecnoAndroid, infatti, i tecnici stanno lavorando per bloccare la condivisione di malware e spyware. Anche in questo caso, coloro che fanno circolare tali file, sono a rischio chiusura account.

